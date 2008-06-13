Податківці вилучили півсотні гральних автоматів

Кримські податківці вилучили 52 гральних автомата і одну електронну рулетку на суму більше 0,4 млн. грн.

Гральні заклади без документів виявили податкові міліціонери в Керчі, Саках, в Сімферопольському районі. Вони працювали без ліцензії Ради міністрів Криму на право здійснення даного виду діяльності, яка передбачена постановою Кабміну України.

Матеріали перевірок відповідно до чинного законодавства будуть передані до суду, повідомляє прес-служба ДПА в Криму.