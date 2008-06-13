У Севастополі встановлять бюст герою Греції

У Севастополі встановлять бюст національному герою Греції Ламбросу Кацонісу, командиру Грецького батальйону в Балаклаві.

Як повідомили УНІАН у відділі у справах преси та інформації Севастопольської міської державної адміністрації, цей проект було започатковано під час візиту до Севастополя Надзвичайного і Повноважного Посла Греції в Україні Харріса ДІМІТРІУ в травні минулого року. Вчора це саме питання обговорювалося під час зустрічі першого заступника голови міської адміністрації Володимира КАЗАРІНА із Х.ДІМІТРІУ.

За повідомленням відділу, посол запропонував приурочити відкриття пам`ятника до однієї із знаменних дат, пов`язаних із перебуванням греків у Криму. В.КАЗАРІН підтримав ідею з установлення пам`ятника грецькому герою вже влітку цього року. Він також запропонував Х.ДІМІТРІУ відвідати храм Петра і Павла - один із найстаріших, заснованих греками, православних храмів Севастополя, в сквері біля якого 14 червня буде урочисто відкрито пам`ятник солунським братам-просвітителям, творцям слов`янської азбуки Кирилу і Мефодію.

Довідка УНІАН. Грецький батальйон патрулював побережжя Кримського півострова від Севастополя до Феодосії. Грецькі військовослужбовці не раз відзначалися командуванням. За свою відвагу командир Грецького батальйону в Балаклаві Ламброс Кацоніс був нагороджений орденом Святого Георгія IV ступеню, а його життя і подвиги служили прикладом для тисяч грецьких патріотів, які боролися за визволення Греції.