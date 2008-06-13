В Євпаторії 80-річну пенсіонерку витягнули із сморідної «пастки»

В Євпаторії (Крим) рятувальники витягнули з вигрібної ями 80-річну пенсіонерку.

Як повідомляє прес-служба Головного управління МНС України в Криму, яма, в яку провалилася жінка, була завглибшки 1,5 метри.

Рятувальникам довелося спуститися в сморідну «пастку» для того, щоб витягнути стареньку. Постраждалу обв`язали мотузком і витягнули вгору.

Сусіди вимили забруднену літню жінку і рятувальників. Медики надали жінці першу допомогу – при падінні старенька отримала декілька ударів.