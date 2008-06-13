Назвали найкраще місто для життя на Землі

Столицю Данії - Копенгаген - визнали найкращим містом Землі для життя. Для здобуття "високого титулу" до уваги брали декілька параметрів – від можливості купити келих хорошого вина о першій годині ночі, до якості архітектури і кількості кінотеатрів. Дослідження проводилося британським журналом Monocle.

Monocle високо оцінив компактне планування міста, зручну транспортну систему, ресторани, і особливо зацікавленість в охороні навколишнього середовища. Остання характеристика і "підняла" місто на перше місце з другого, яке воно займало в торішньому рейтингу.

"Наше планета стає все більш урбанізованою. Радикальні ініціативи у справі порятунку екології повинні бути збалансованими. Наприклад, заборона автомобільного руху в місті може творити дива, але в теж час може погубити торгівлю, - вважає головний редактор журналу Тайлер Брюль (Tyler Brule). – Девелоперські проекти, які приносять місту гроші, примушують виїжджати людей, які і робили місто живим і привабливим".

Також Копенгаген одержав звання "світової столиці дизайну" – такого розвитку дизайнерської думки дослідники не бачили ніде в світі з 50-60-х років минулого століття. Звання ділової столиці світу одержав Мадрид, після того, як позбавився іміджу столиці бюрократів. На думку журналу, полуденна сієста робить його прекрасним місцем для роботи.

Найбільш космополітичним містом визнали Париж - не в останню чергу стараннями його прогресивного мера Бертрана Деланое (Bertrand Delanoe), який, зокрема, включив велосипедистів у схему міського руху.

Берліну дісталася слава "найкультурнішого" міста світу, а японському Фукуока (Fukuoka) - пальмова гілка кращого міста для шоппінгу.

Всього ж двадцятка "кращих міст світу для життя" розподілилася таким чином: Копенгаген, Мюнхен,Токіо, Цюріх, Хельсінкі, Відень, Стокгольм, Ванкувер, Мельбурн, Париж, Сідней, Гонолулу, Мадрид, Берлін, Барселона, Монреаль, Фукуока, Амстердам, Міннеаполіс, Кіото. А ось традиційний Нью-Йорк і Лондон в двадцятку кращих міст на землі не увійшли.

Лента.ру