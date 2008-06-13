Ялта оголосила себе територією без НАТО
12:15, 13 червня 2008Крым
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Рішення міськради
Ялтинська міська рада оголосила Ялту «територією без НАТО».
Про це повідомляє прес-служба Прогресивної соціалістичної партії України (ПСПУ).
Рішення прийняли днями на сесії міськради.
У рішенні говориться, що депутати не дають згоди на використання міської інфраструктури для розміщення і забезпечення військових підрозділів НАТО. Ялтинська міськрада також прийняла рішення звернутися до Президента і Кабінету міністрів України з вимогою дотримання Декларації про державний суверенітет України.
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