Ялта оголосила себе територією без НАТО

Ялтинська міська рада оголосила Ялту «територією без НАТО».

Про це повідомляє прес-служба Прогресивної соціалістичної партії України (ПСПУ).

Рішення прийняли днями на сесії міськради.

У рішенні говориться, що депутати не дають згоди на використання міської інфраструктури для розміщення і забезпечення військових підрозділів НАТО. Ялтинська міськрада також прийняла рішення звернутися до Президента і Кабінету міністрів України з вимогою дотримання Декларації про державний суверенітет України.