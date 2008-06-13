$170 тис. хабара для керівництва держпідприємства не донесли

У Севастополі викрито посередника в передачі 170 тис. дол. хабара від приватного підприємця керівництву одного з державних підприємств за вирішення земельного питання.

Як повідомили УНІАН у Департаменті Державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України, зокрема, встановлено, що посередник, мешканець Севастополя, схиляв приватного підприємця до давання хабара в сумі 170 тис. дол. керівництву державного підприємства за відмову даного держпідприємства на користь комерсанта належних йому земельних ділянок загальною площею майже 1,4 га. Окрім цього, 38-річний чоловік вимагав ще й для себе (за посередництво) хабар у сумі 10 тис. дол.

Під час оперативно-розшукових заходів співробітники Держслужби боротьби з економічною злочинністю задокументували також факт отримання вимагачем хабара у сумі 1 тис. дол. для подальшої передачі інженерові державного підприємства за прискорене оформлення висновку про вилучення земельної ділянки площею 1 га із земель лісового фонду. Окрім цього, ще 300 дол. стали «додатковою оплатою» за прискорене оформлення висновку про вилучення земельної ділянки площею 0,38 га із земель лісового фонду.

За даними правоохоронців, після того, як підготовлені висновки про вилучення вищевказаних земельних ділянок були показані правопорушникові, той погодився отримати гроші з метою подальшої їх передачі керівництву держпідприємства. Зловмисника було затримано «на гарячому» у приміщенні кафе відразу після отримання ним хабара у сумі 180 тис. дол.

За даним фактом прокуратурою порушено кримінальну справу за ознаками складу злочинів, передбачених ст.15, ч.4 ст.27 та ч.2 ст.369 Кримінального кодексу України. На даний час співробітники Державної служби боротьби з економічною злочинністю встановлюють причетних посадовців державного підприємства до видачі висновків про вилучення земельних ділянок площею 1,38 га із лісового фонду.