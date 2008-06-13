Після реконструкції відкрили Приморський бульвар у Севастополі

Віце-прем`єр міністр України Іван ВАСЮНИК сьогодні у Севастополі взяв участь в урочистостях з нагоди 225-річного ювілею міста.

Як передає кореспондент УНІАН, виступаючи на урочистій церемонії відкриття після реконструкції Приморського бульвару і літньої естради, він, зокрема, зазначив, що вдячний долі за те, що “мав щастя і відповідальність керувати роботою організаційного комітету з підготовки ювілею міста”. “Дякую долі за те, що сьогодні разом з вами переживаю «Гімн Севастополя», я вже майже теж одним кроком став севастопольцем”, - зазначив віце-прем`єр і додав: «сьогодні я гордий за Севастополь, за Україну, і я вдячний долі за те, що уряд України и влада до цього ювілею, до цього свята зробила максимум, не заради галочки, не заради того, щоб відзвітуватися, а зробила - для людей».

У свою чергу голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН зазначив, що для нього сьогодні дуже зворушливий день, тому що було багато скептиків, тих хто не вірив, “що ми це зробимо”. “Були люди, які говорили, що не буде «Ракушки» (йдеться про оновлену літню естраду – УНІАН), не буде фонтана, що ми не встигнемо. Але ми в це твердо вірили, тому що ми знали, що севастопольці нам цього не пробачать, якщо ми до ювілею міста не побудуємо те, що обіцяли”, - підкреслив С.КУНІЦИН.

Він висловив вдячність Президенту України, «який підписав Указ про розробку програми з розвитку Севастополя». Він також подякував І.ВАСЮНИКУ, уряду України «за ту допомогу, яка була надана Україною Севастополю - 100 млн. грн. було виділено урядом України на приведення в порядок міста Севастополя». Ці слова присутні на урочистостях зустріли оплесками.

Як також повідомив С.КУНІЦИН, роботи з реконструкції Приморського бульвару тривали близько півтора року: реконструйовано Приморський бульвар, Графську пристань, змінені мережі водопостачання, встановлено світильники, фонтани, гранітну набережну.

На відкритті Приморського бульвару виступив також голова Севастопольської міської ради Валерій САРАТОВ. Він привітав присутніх з 225-річям міста, відзначивши, що Приморський бульвар – улюблене місце відпочинку севастопольців.