Міліція знайшла повні сейфи грошей

Мер Алушти Володимир ЩЕРБИНА і двоє наближених до нього чиновника затримані за підозрою у скоєнні посадових злочинів.

Як передає кореспондент УНІАН, за даними правоохоронців, все троє затримані за ”неодноразове отримання хабарів в особливо великих розмірах”.

Під час затримання у них були виявлені сейфи, в яких знаходилися великі суми в іноземній і національній валюті. За даними правоохоронців, у деяких випадках навіть були позначені дані тих, від кого одержані гроші. ”Є деякі записи, від кого і за що (одержані гроші - УНІАН)”, - повідомив сьогодні на прес-конференції в Сімферополі начальник слідчого відділу Генеральної прокуратури України Володимир ЖЕРБИЦЬКИЙ.

”У заступника (алуштинського мера - УНІАН) повний сейф грошей, у мера – повністю (заповнений грошима - УНІАН). А він (ЩЕРБИНА - УНІАН) говорить: ”Як повний? У мене ще неповний”. Це було на зразок жарту”, - сказав В.ЖЕРБИЦЬКИЙ. При цьому він зауважив, що мерові ”за такі жарти” може загрожувати до 15 років позбавлення волі.

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО, зі свого боку, додав, що це далеко не останні затримання в Алуштинській міській раді.

Троє алуштинських чиновників були затримані вдень 13 червня в ході спільної операції, проведеної співробітниками Генпрокуратури і міліції.

Фото міліції Криму