Луценко просить Тимошенко затвердити начальника міліції Криму

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО сьогодні у Сімферополі підписав подання на ім’я прем’єр-міністра України Юлії про призначення виконуючого обов’язки начальника міліції Криму Миколи ІЛЛІЧОВА заступником міністра МВС України – начальником главку кримської міліції.

Як передає кореспондент УНІАН, при цьому Ю.ЛУЦЕНКО зауважив, всі завдання, які покладені на М.ІЛЛІЧОВА, ним виконуються, про що свідчать результати роботи, зокрема, щодо боротьби з корупцією.

Він також нагородив кортиком начальника головного управління по боротьбі з організованою злочинністю АР Крим за участь в операції, під час якої при отриманні хабара в сумі 5 млн. 200 тис. дол. було затримано посадовців Партенітської селищної ради.

Водночас, він попросив М.ІЛЛІЧОВА надати йому прізвища всіх співробітників, які брали участь в цій операції, а також затримували міського голову Алушти та двох інших чиновників, наближених до нього, за отримання хабарів.