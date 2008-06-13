Луценко просить Тимошенко затвердити начальника міліції Криму
16:50, 13 червня 2008Крым
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Всі завдання він виконує
|Микола Іллічов
Як передає кореспондент УНІАН, при цьому Ю.ЛУЦЕНКО зауважив, всі завдання, які покладені на М.ІЛЛІЧОВА, ним виконуються, про що свідчать результати роботи, зокрема, щодо боротьби з корупцією.
Він також нагородив кортиком начальника головного управління по боротьбі з організованою злочинністю АР Крим за участь в операції, під час якої при отриманні хабара в сумі 5 млн. 200 тис. дол. було затримано посадовців Партенітської селищної ради.
Водночас, він попросив М.ІЛЛІЧОВА надати йому прізвища всіх співробітників, які брали участь в цій операції, а також затримували міського голову Алушти та двох інших чиновників, наближених до нього, за отримання хабарів.
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