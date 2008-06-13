То кого ж перевіряє Генпрокуратура в Криму?

Міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО підтверджує, що Генеральна прокуратура України завела кримінальну справу стосовно посадовців Верховної Ради Криму за фактом перевищення службових повноважень.

Як передає УНІАН, про це міністр заявив, коментуючи на прохання журналістів, заяви народного депутата Геннадія МОСКАЛЯ про те, що на голову парламенту автономії Анатолія ГРИЦЕНКА заведена справа у зв`язку з незаконним відчуженням майна санаторію «Росія».

«Так, дійсно, можу підтвердити, що 3 червня Генеральною прокуратурою України за фактом перевищення службових повноважень посадовцями Верховної Ради Автономної Республіки Крим порушена кримінальна справа», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО. «Дійсно, така справа є», - додав він.

Міністр також повідомив, що до Криму приїхала група перевіряючих із Генпрокуратури, які вивчають цю справу.

Ю.ЛУЦЕНКО прогнозує, що у даній справі на правоохоронців буде серйозний тиск. «Навіть мені телефонували керівники Партії регіонів (кримський спікер А.ГРИЦЕНКО - член Партії регіонів – УНІАН) з натяками, який хороший спікер у Кримській автономії», - сказав керівник МВС.

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Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим Анатолій ГРИЦЕНКО назвав заяву міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА про те, що відносно нього Генпрокуратурою порушено кримінальну справу за фактом перевищення службових повноважень, такою, що не відповідає дійсності.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар кримського спікера Алла ГОРЄВА. «Мені дуже дивно, що керівник такого високого рангу поширює інформацію, що не відповідає дійсності», - наголосив голова ВР АРК.

«За інформацією, що є у мене, - зазначив спікер автономії, - спеціальна комісія Генеральної прокуратури України зараз проводить перевірку правомірності дій співробітників Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС, які ініціювали порушення кримінальної справи за фактом передачі в оренду корпусу Республіканського підприємства «Курортно-оздоровчий комплекс «Росія», а саму справу скасовано».