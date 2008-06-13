У Тимошенко вірять, що Севастополь буде містом, вільним від суперечок

У Севастополі в приміщенні Академічного драматичного театру російської драми ім. А.В.Луначарського відбулися урочисті збори з нагоди 225-річчя міста.

Як передає кореспондент УНІАН, голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН зачитав привітання від Президента України Віктора ЮЩЕНКА і прем`єр-міністр України Юлії ТИМОШЕНКО.

У привітанні Президента, зокрема говориться, «покладаємо великі надії, що велич спадщини наших славних і героїчних предків належним чином збережуть і примножать покоління нинішні і прийдешні. Вірю, що потужний потенціал міста-героя буде втілено у нових звершеннях на благо української нації і держави».

Віце-прем’єр-міністр Іван ВАСЮНИК у своєму виступі привітав присутніх і всіх севастопольців від імені урядової делегації та делегацій усіх областей України. За його словами, «ми раді сьогодні бути у місті, яке є гордістю нашої держави». Як сказав віце-прем`єр, «вся Україна разом з вами готувалась до ювілею, уся Україна разом з вами його відзначає». Як додав І.ВАСЮНИК, «вся Україна пишається нашими моряками, ми віримо, наочний приклад минулих перемог Севастополя є міцним підгрунтям і для міждержавних порозумінь, і для утвердження стабільності в цьому регіоні».

Як додав І.ВАСЮНИК, «сьогодні ми зобов’язані дивитися у майбутнє, і бачити там Севастополь містом злагоди та взаємоповаги, містом вільним від історичних суперечок, містом, в якому мешканці і гості довіряють один одному, розуміють один одного, підтримують один одного незалежно від національності і віросповідання».

З привітаннями також виступили голова Севастопольської міськадміністрації Сергій КУНІЦИН, голова Севастопольської міськради Валерій САРАТОВ, командувач ЧФ РФ, віце-адмірал Олександр КЛЕЦКОВ, Командувач ВМС України, віце-адмірал Ігор ТЕНЮХ.

На урочистих зборах відбулася церемонія вручення державних нагород видатним севастопольцям.