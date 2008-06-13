100 млн. розкрали посадовці Криму

Головне слідче управління Міністерства внутрішніх справ України порушило кримінальну справу за фактом розкрадання 100 млн. грн., виділених на підтримку Державного акціонерного товариства «Чорноморнафтогаз» (Сімферополь).

Як передає УНІАН, про це глава МВС Юрій ЛУЦЕНКО заявив сьогодні в Сімферополі.

«Йдеться про розкрадання 100 млн. грн., які в перші дні діяльності уряду ТИМОШЕНКО були виділені на підтримку «Чорноморнафтогазу», і на другий день після проведення тендеру з ознаками фіктивності, були переведені на фірми, які відсутні за їх реєстраційними адресами», - сказав міністр.

Ю.ЛУЦЕНКО назвав цю кримінальну справу резонансною, додавши, що перевірка, проведена в ДАТ «Чорноморнафтогаз», дає підстави думати, що це не остання кримінальна справа.