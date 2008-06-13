Кримський спікер послав «зірку екрану» Москаля куди подалі

Голова Верховної Ради Криму Анатолій ГРИЦЕНКО відмовив Геннадію МОСКАЛЮ у виступі на сесії кримського парламенту.

Нагадаємо, народний депутат України, член депутатської групи «Народна самооборона» Г.МОСКАЛЬ просив А.ГРИЦЕНКА надати йому слово для виступу, в якому хоче обґрунтувати необхідність спорудження в Сімферополі пам’ятника жертвам «Русской освободительной армии», а також жертвам донських, кубанських і терських козаків. Вони, за словами Г.МОСКАЛЯ, під час Великої Вітчизняної війни перейшли на сторону фашистських окупантів.

А.ГРИЦЕНКО, як повідомляє його прес-секретар Алла ГОРЄВА заявив, що «сесія кримського парламенту – це не шоу Савіка ШУСТЕРА, де хто попало може відчути себе великою зіркою екрану».

«Тому хай МОСКАЛЬ пошукає для цього більш відповідне місце», – заявив голова ВР автономії.