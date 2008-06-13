Міноборони: Вітренко не завадить проведенню навчань у Криму

Міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ переконаний, що протестні акції Прогресивної соціалістичної партії України (ПСПУ) не завадять проведенню міжнародних навчань.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні у Брюсселі український журналістам, відповідаючи на запитання щодо намірів ПСПУ зірвати проведення навчань «Сі-Бриз».

«Враховуючи досвід ми вирішили бути гнучкими і про всяк випадок ми маємо кілька варіантів проведення навчань», - сказав міністр, зазначивши, що на сьогодні він не бачить проблем з проведенням навчань.

«А стосовно ПСПУ я би вже їм поставив мінус: в Севастополі травень пройшов без жодного заходу – видно гроші закінчилися. Зараз відчувається є вже натхнення і ресурси і тому дай Бог хай працюють», - сказав український міністр, зазначивши, що проведення ПСПУ акцій протесту може стати лише черговим свідченням демократії в Україні. «Але навчання будуть йти за планом», - наголосив Ю.ЄХАНУРОВ.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці травня – на початку червня 2006 року у Феодосії навчання «Сі Бриз-2006» були зірвані представниками ряду політичних сил: КПУ, Блоку Вітренко, Партії регіонів та іншими.

Указом Президента “Про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України в 2008 році для участі в багатонаціональних військових навчаннях”, схваленому Верховною Радою, встановлено допустити в 2008 році на територію України з метою участі в спільних з підрозділами Збройних Сил України навчаннях в рамках військової співпраці підрозділу збройних сил США та інших держав (до 1000 військовослужбовців зі штатним озброєнням і військовою технікою – до 40 одиниць легкої колісної техніки, до 15 кораблів, до 2 підводних човнів, до 4 транспортних літаків і літаків базової патрульної авіації, до 4 вертольотів) строком до 25 діб у липні в рамках українсько-американських тактичних навчань «Сі Бриз – 2008».

18 квітня у Феодосії на антинатовському мітингу лідер кримських комуністів Леонід ГРАЧ закликав ліві сили протидіяти проведенню навчань ”Сі-Бриз-2008” на території Криму.

10 червня на прес-конференції в Сімферополі лідер ПСПУ Н.ВІТРЕНКО заявила, що Прогресивна соціалістична партія України має намір зірвати навчання «Сі Бриз 2008» у Криму і на півдні України.

«Ми оголосили мобілізацію всіх добровольців, щоб боротися з натовськими навчаннями. Потрібно зірвати натовські навчання в Криму», - наголосила лідер прогресивних соціалістів.