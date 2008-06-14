МЗС Росії вимагає від України припинити роботи на шельфі

МЗС РФ вважає протиправною діяльність українських компаній на нерозмежованій ділянці шельфу Чорного моря.

Як ідеться в повідомленні російського міністерства, "українські компанії спільно з компаніями третіх держав нині ведуть активну розробку ряду нафтогазоносних площ на шельфі Чорного моря із застосуванням бурових робіт, зокрема, в районі так званої "Структури Субботіна". Крім того, намічене освоєння ресурсів газу в районі "Підняття Палласа".

"Російська сторона звертає увагу, що зазначені райони є предметом переговорного процесу між Російською Федерацією і Україною щодо розмежування континентального шельфу і виключної економічної зони в акваторії Чорного моря. Відтак вважаємо, що зазначена діяльність має протиправний характер і повинна бути припинена", - цитує повідомлення РІА "Новости".

Офіційний сайт російського міністерства (www.mid.ru) на даний момент не доступний.