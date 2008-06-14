Ющенко привітав місто моряків

Президент України Віктор ЮЩЕНКО привітав жителів Севастополя з нагоди Дня міста.

“Квітуче і затишне місто на березі Чорного моря не залишає байдужим нікого, хто хоч раз побував тут. Севастополь - святе місце для кожного із нас. Легендарні сторінки історії з часів Херсонесу, де прийняв хрещення Володимир Великий, драматичні події оборони Севастополя під час Кримської війни, героїзм захисників міста у роки Другої світової війни створили його неповторний образ у загальноукраїнському літописі”, - йдеться у привітанні глави держави, розміщеному на його офіційному сайті.

В.ЮЩЕНКО висловив сподівання, що “велич спадщини наших славних і героїчних предків належним чином збережуть і примножать покоління нинішні і прийдешні”. “Вірю, що потужний потенціал міста-героя буде втілено у нових звершеннях на благо української нації і держави”, - зауважив він.

Президент побажав севастопольцям, щастя, здоров`я, миру і злагоди, Божого благословення.