Севастополь привітав Президент Росії

Президент Російської Федерації Дмитро МЕДВЕДЄВ привітав севастопольців з 225-річчям Севастополя.

Як передає кореспондент УНІАН, текст цього привітання зачитав перший віце-прем’єр уряду РФ Сергій ІВАНОВ (керівник офіційної делегації на святкуванні в Севастополі) перед початком гала-концерту зірок української та російської естради

У тексті, зокрема підкреслюється, що «Севастополь є містом-героєм, містом-будівником, є учасником дійсно епохальних подій, колискою Чорноморського флоту Росії». «І які б випробування не випали на долю Чорноморського флоту, Севастополя, його жителів, вони завжди гідно долали їх», - наголошується у привітанні.

С.ІВАНОВ у своєму виступі наголосив, що «зараз Севастополь – це своєрідна з’єднувальна голова ланка в політичних, економічних, культурних відносинах, і найголовніше – в людських відносинах між Росією та Україною».

Під час його виступу на сцені були присутні голова Севастопольської державної міської адміністрації Сергій КУНІЦИН, голова Севастопольської міської ради Валерій САРАТОВ, а також артисти ВМС України та ЧФ РФ.