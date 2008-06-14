Пам`ятник рівноапостольним Кирилу і Мефодію відкрили в Севастополі

У Севастополі сьогодні урочисто відкрили пам`ятник святим рівноапостольним Кирилу і Мефодію - творцям першої слов`янської азбуки, видатним просвітителям.

Як передає кореспондент УНІАН, в церемонії взяли участь голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН, його перший заступник Володимир КАЗАРІН, заступник голови Севастопольської міської ради Петро КУДРЯШОВ, представники духівництва міста, члени Болгарської громади, освітяни міста.

С.КУНІЦИН привітав присутніх зі святом, подякувавши всім причетним до виготовлення і установки пам`ятника, і особливо Балаклавське рудоуправління, яке «фактично за 7 днів поставило цей пам`ятник».

Благочинний Севастопольського округу отець СЕРГІЙ провів молебень, і разом з іншими священнослужителями освятив пам`ятник.

Автор пам`ятника - харківський скульптор Олександр ДЕМЧЕНКО. Монумент був виготовлений також у Харкові .

Перший заступник голови міської державної адміністрації В.КАЗАРІН в інтерв`ю журналістам підкреслив, що дотепер в Севастополі ні вулиця не носила ім`я святих рівноапостольних, ні площа, не було ні пам`ятних знаків, ні пам`ятників. «І сьогодні борг, що передавався з покоління в покоління, перед ними ми виконуємо», - сказав він.

На думку В.КАЗАРІНА, «місто може гордитися тим, що він не тільки колиска православ`я для східних слов`ян - завдяки хрещенню святого Володимира в Херсонесі, Севастополь - колиска слов`янської писемності».

В.КАЗАРІН нагадав, що слов`янська азбука була створена 1145 років тому. У Маравії Кирило і Мефодій поклали її на папір, а задумана вона була ними за два роки до цього, в 861 році, коли вони перебували в Херсонесі. Тоді ж вони познайомилися з найдавнішою системою письма, яка до нас не дійшла.