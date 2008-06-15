Свято «З днем народження, Артек»

16 червня - 20.30. Свято «З днем народження, «Артек» (стадіон МДЦ «Артек»). 14.45-16.00 – виступ морської флотилії, похід до корабля «Луцьк»; 16.00 – 16.40 – веселі естафети і вікторини, ознайомлення з виставкою дитячих робіт; 16.50-18.20 – фестиваль пісні «Коли співає Артек». Акредитація для представників ЗМІ на заходи 16 червня - 8 067 653 73 80. Цього року «Артеку» - 83 роки.

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