Новоутворене село назвуть Ана-Юрт?

15:50, 15 червня 2008
Крым
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У перекладі - «Батьківщина»

Комітет Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування підтримує клопотання Верховної Ради Криму про присвоєння новоутвореному населеному пункту Сімферопольського району найменування – село Ана-Юрт.

Про це повідомляється на офіційному сайті ВР України.

Як йдеться у пояснювальній записці, сільський населений пункт Ана-Юрт утворився в межах території, яка знаходиться у підпорядкуванні Трудівської сільської ради Сімферопольського району, на землях, які були виділені із землекористування колишнього радгоспу «Дубки» під садибну забудову.

Назва «Ана-Юрт», що у перекладі означає «Батьківщина», «символізує повернення депортованих громадян на батьківщину і на якій компактно розміщені зазначені громадяни».

Питання про присвоєння новоутвореному населеному пункту Сімферопольського району найменування – село Ана-Юрт схвалено на загальних зборах мешканців поселення, розглянуто  і підтримано Трудівською сільською, Сімферопольською районною радами та Верховною Радою Автономної Республіки Крим.

Нині в селі - 52 житлові будинки, в яких проживає 112 осіб. Село розташовано на відстані 7 кілометрів відповідно від центру Трудівської сільської ради.

В населеному пункті передбачається розміщення магазинів товарів повсякденного попиту, комплексного  прийомного пункту підприємства побутового обслуговування. Уся територія житлових кварталів благоустроюється та озеленяється.

Комітет ВР України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування рекомендує парламенту країни прийняти проект постанови "Про присвоєння найменування новоутвореному населеному пункту Сімферопольського району Автономної Республіки Крим".

 

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