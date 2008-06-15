Вибори мера Феодосії пропонується призначити на вересень

Позачергові вибори мера Феодосії (Крим) пропонується призначити на 28 вересня 2008 року.

Про це йдеться в проекті постанови Верховної Ради України, який був зареєстрований 13 червня.

Ініціатор законопроекту - голова Комітету ВР України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування Олександр ОМЕЛЬЧЕНКО.

Питання щодо призначення позачергових виборів Феодосійського міського голови було порушено у зв’язку з достроковим припиненням повноважень мера Володимира Шайдерова.

Комітет ухвалив рішення рекомендувати ВР призначити позачергові вибори Феодосійського міського голови на неділю 28 вересня 2008 року, прийнявши про це відповідну Постанову.

Виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України з цього питання Комітет доручив голові підкомітету з питань виборчого законодавства та об’єднань громадян, народному депутату України Сергію ПОДГОРНОМУ.

Як повідомляв УНІАН, 8 березня раптово помер мер Феодосії В.Шайдеров. 11 квітня йому б виповнилося 52 роки. В.Шайдерова тричі – у 1998, 2002, 2006 роках – обирали міським головою Феодосії. За підсумками 2007 року в загальнонаціональному конкурсі «Людина року» мер Феодосії був визнаний «Кращим міським головою», але одержати цю нагороду він не встиг.