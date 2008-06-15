Через «зелений коридор» можна буде ввезти більше валюти

Правління Національного банку України затвердило Інструкцію про переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України, згідно з якою норму ввезення в Україну іноземної валюти через «зелений коридор» збільшено із 3 тис. доларів США до 10 тис. євро.

Текст постанови, зареєстрованої у Міністерстві юстиції 11 червня 2008 року за № 520/15211, розміщений на офіційному сайті Верховної Ради України.

Згідно з Інструкцією, фізична особа має право ввозити в Україну та вивозити за межі України готівку в сумі, що не перевищує в еквіваленті 10 тисяч євро без письмового декларування митному органу.

Водночас сума, що перевищує в еквіваленті 10 тисяч євро, має ввозитися в Україну та вивозитись за межі України тільки за умови письмового декларування митному органу в повному обсязі.

При цьому юридична особа може ввозити готівку в Україну або вивозити її за межі України через повноважного представника без обмеження суми на умовах письмового декларування відповідному митному органу в повному обсязі.

Згідно з Інструкцією, фізичним та юридичним особам (крім уповноважених банків) дозволяється пересилати в Україну та за межі України в міжнародних поштових відправленнях та в міжнародних експрес-відправленнях з оголошеною цінністю з дотриманням вимог Правил надання послуг поштового зв`язку готівку в сумі, що не перевищує в еквіваленті 300 євро.

Інструкція також передбачає, що фізична особа має право ввозити в Україну і вивозити за межі України банківські метали вагою, що не перевищує 500 г, у вигляді зливків і монет на умовах письмового декларування митному органу в повному обсязі, а також вивозити за межі України банківські метали вагою, що перевищує 500 г, у вигляді зливків і монет на підставі індивідуальної ліцензії на вивезення за межі України банківських металів та за умови письмового декларування митному органу.

Банківські метали вагою, що перевищує 500 г, мають право ввозити в Україну виключно уповноважені банки.

Ця постанова набуває чинності через 45 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

Як повідомляв УНІАН, Державна митна служба України 19 травня звернулася до Національного банку України з ініціативою збільшити норму ввезення в Україну іноземної валюти через «зелений коридор» із 3 тис. доларів до 10 тис. євро й таким чином привести українське законодавство у відповідність до норм європейського співтовариства.