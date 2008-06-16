Голова ради Партеніту став мешканцем «зоряного» СИЗО

Печерський районний суд Києва обрав міру запобіжного заходу – тримання під вартою - щодо голови Партенітської селищньої ради Криму Миколи КОНЄВА, 1958 р. н., який обвинувачується у вимаганні і отриманні 5,2 млн. дол. хабара за сприяння у виділенні київському підприємцю 17 га землі, яка належить сільраді.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну постанову сьогодні оголосив суддя Печерського райсуду Києва Сергій ВОВК, задовольнивши таким чином подання слідчого Генеральної прокуратури України.

Як зазначається у постанові, М.КОНЄВ, перебуваючи на волі, може ухилятися від слідства та суду та перешкоджатиме встановленню істини.

Відповідно до постанови суду, М.КОНЄВ буде утримуватися у Київському СІЗО №13.

Двомісячний термін тримання його під вартою обчислюватиметься з 13 червня.

Постанову суду може бути оскаржено в апеляційній інстанції протягом 3 діб.

Як повідомляв УНІАН, 12 червня у Криму під час отримання хабара на суму понад 5 млн. доларів затримано голову Партенітської селищної ради (Велика Алушта), а також депутата цієї ради. За словами міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА, «за 17 га землі вони вимагали хабар у розмірі 6 млн. 800 тис. доларів, з них 5 млн. 200 тис. доларів вони мали намір привласнити, а 1 млн. 600 тис. доларів офіційно сплатити на рахунки Партенітської селищної ради».

За інформацією Департаменту зв`язків з громадськістю МВС України, зловмисники готувалися до оборудки заздалегідь. Ще влітку 2007 року вони з метою власного збагачення створили два приватних підприємства та зареєстрували їх на своїх родичів. Рішенням селищної ради цим підприємствам було дозволено розробляти проекти відведення двох земельних ділянок площею 11 га і 6 га.