Генсек НАТО не бачить зв’язку між євроінтеграцією та візами до РФ
Схеффер коментує заяву Іванова
Генеральний секретар НАТО Яап де Хооп СХЕФФЕР не бачить прямого зв’язку між євроатлантичною інтеграцією України та можливим запровадженням візового режиму між Україною і Російською Федерацією.
Як передає кореспондент УНІАН, про це генсек НАТО сказав на спільній прес-конференції з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.
«Я не є фахівцем з питань візових режимів, але я не бачу прямого зв’язку між зовнішньою політикою і питаннями євроатлантичної інтеграції з питаннями візового режиму», - сказав він. «Я не є фахівцем з візових питань, можливо це питання слід адресувати Європейському Союзу», - сказав генсек НАТО, додавши, що він досить легко отримав візу в Україну.
Я.СХЕФФЕР також зазначив, що відносини між Україною і НАТО, які розвиваються і підсилюються не спрямовані проти будь-якого. Генсек також зазначив, що НАТО цінує партнерські і дружні відносини з Росією і ніщо з того, що робить НАТО не може розглядатися як таке, що спрямоване проти Росії.
Як повідомляв УНІАН, 14 червня, перебуваючи у Севастополі з нагоди 225-річчя міста перший віце-прем’єр уряду Російської Федерації Сергій ІВАНОВ заявив, що одним з результатів вступу України до Північноатлантичного альянсу може стати введення візового режиму між Україною і РФ. «Буде введено візовий режим, оскільки НАТО змусить Україну його ввести», - вважає перший віце-прем`єр-міністр Росії. За словами С.ІВАНОВА, «десятки мільйонів людей відчують ці незручності. І як наслідок - я дуже сумніваюся, що кількість російських туристів збільшиться, і що їх місце займуть американські, англійські і німецькі туристи».