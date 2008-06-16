Погода в Криму на 17-19 червня

Український Гідрометцентр повідомляє, що 17-19 червня в Криму без опадів. У вівторок, 17 червня, на півострові температура вночі 13-18°, вдень 23-28°. Вітер південно-західний 5-10 м/с. Український Гідрометцентр повідомляє, що 17-19 червня в Криму без опадів. У вівторок, 17 червня, на півострові температура вночі 13-18°, вдень 23-28°. Вітер південно-західний 5-10 м/с. За прогнозами gismeteo, 17 червня в Сімферополі - 14-16° вночі, вдень 24-26° (можливий дощ). 17 червня в Євпаторії - вночі 19-21°, вдень 22-24° (можливий дощ). 17 червня в Ялті вночі 16-18°, вдень 25-27° (можливий дощ). 17 червня в Севастополі 19-21° вночі, вдень 21-23° (можливий дощ). 17 червня в Керчі - 17-19° вночі; вдень 23-25°. 18 червня в Криму, інформує Гідрометцентр, вночі 11-16°, вдень 26-31°. Вітер південно-західний 5-10 м/с. 19 червня (четвер) в Криму вночі 12-17°, вдень 26-31°. Вітер південний 5-10 м/с. Як повідомляє gismeteo, 18 червня в Сімферополі - 12-14° вночі, вдень 27-29°, 19 червня - 16-18° вночі, вдень 25-27°. 18 червня в Євпаторії - вночі 18-20°, вдень 24-26°, 19 червня - 19-21° вночі, вдень 23-25°. 18 червня в Ялті вночі 16-18°, вдень 28-30°, 19 червня - 19-21° вночі, вдень 26-28°. 18 червня в Севастополі 18-20° вночі, вдень 23-25°, 19 червня - 19-21° вночі, вдень 22-24°. 18 червня в Керчі - 18-20° вночі (можливий дощ); вдень 22-24°, 19 червня - 18-20° вночі, вдень 26-28°.

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