Погода в Криму на 17-19 червня
|Гурзуф (Крим)
За прогнозами gismeteo, 17 червня в Сімферополі - 14-16° вночі, вдень 24-26° (можливий дощ).
17 червня в Євпаторії - вночі 19-21°, вдень 22-24° (можливий дощ).
17 червня в Ялті вночі 16-18°, вдень 25-27° (можливий дощ).
17 червня в Севастополі 19-21° вночі, вдень 21-23° (можливий дощ).
17 червня в Керчі - 17-19° вночі; вдень 23-25°.
18 червня в Криму, інформує Гідрометцентр, вночі 11-16°, вдень 26-31°. Вітер південно-західний 5-10 м/с. 19 червня (четвер) в Криму вночі 12-17°, вдень 26-31°. Вітер південний 5-10 м/с.
Як повідомляє gismeteo, 18 червня в Сімферополі - 12-14° вночі, вдень 27-29°, 19 червня - 16-18° вночі, вдень 25-27°.
18 червня в Євпаторії - вночі 18-20°, вдень 24-26°, 19 червня - 19-21° вночі, вдень 23-25°.
18 червня в Ялті вночі 16-18°, вдень 28-30°, 19 червня - 19-21° вночі, вдень 26-28°.
18 червня в Севастополі 18-20° вночі, вдень 23-25°, 19 червня - 19-21° вночі, вдень 22-24°.
18 червня в Керчі - 18-20° вночі (можливий дощ); вдень 22-24°, 19 червня - 18-20° вночі, вдень 26-28°.