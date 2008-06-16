Комуністи вимагають повернути радянські ордени на стелу «Артека»

Кримські комуністи сьогодні, в день народження Міжнародного дитячого центру «Артек» (Велика Ялта, Крим), вимагали повернути радянські ордени на головну стелу «Артека».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кримського республіканського комітету Компартії України, з вимогою повернути на стелу «зірвані помаранчевою владою» радянські ордени «Трудового червоного прапора» і «Дружби народів» комуністи виступили під час пікету. Активісти КПУ виступали під транспарантами з гаслами: «Ющенко, залиш ”Артек” у спокої!», «Не помаранчева диктатура розвішувала ордени - не їй знімати».

Учасники пікету здійснили символічний обряд повернення на стелу знятих радянських нагород. Вони поставили на стелу кольорові макети орденів «Трудового червоного прапора» і «Дружби народів».

Крім того, комуністи вимагають захистити «Артек» від волюнтаризму керівництва.

Як повідомляв УНІАН, 16 червня «Артек» відзначає своє 83-річчя. У дитячому центрі відбуваються святкові заходи.

Ордени Червоного прапора та Дружби народів було демонтовано зі стели «Артека» торік. Кримські комуністи висловили обурення з цього приводу і провели низку протестних акцій. Державне підприємство МДЦ «Артек» зажадало від Кримської організації КПУ припинити втручання в його внутрішні справи. Прес-служба «Артеку» тоді повідомляла, що дублікати Орденів Дружби Народів і Червоного Прапора перебувають на стелі пошани МДЦ «Артек», розташованої біля приміщення генеральної дирекції. На цій стелі також розміщено докладний опис орденів і зазначено основні віхи історії «Артеку», що ”було б неможливим з архітектурного погляду на стелі біля в`їзду в табір”. ”Крім того, ордени перебувають у Музеї історії “Артеку”, відвідини якого - обов`язковий пункт програми перебування дітей у таборі”, - зазначила прес-служба.