Ющенко пояснив, чому хоче ПДЧ вже в цьому році

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує на важливості переходу України від інтенсивного діалогу до інтенсивної співпраці з НАТО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на спільній з Генеральним секретарем НАТО Яапом де Хоопом СХЕФФЕРОМ прес-конференції у Києві.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що забезпечити такий перехід може приєднання України до Плану дій щодо членства в НАТО.

При цьому Президент наголосив, що необхідно чітко розрізняти питання приєднання до ПДЧ і питання безпосереднього членства України в НАТО.

«План дій щодо членства дає можливість перейти від діалогу до співпраці, і тому ми всіляко виступаємо за те, щоб позитивне рішення (щодо надання Україні ПДЧ – УНІАН) було ухвалено вже в цьому році», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він підкреслив, що Україна розуміє, що для цього потрібно зробити «домашню роботу». Він констатував, що багато чого вже зроблено, але ще залишається достатньо роботи.

Як зазначив В.ЮЩЕНКО, надання Плану щодо членства в НАТО буде стимулювати Україну до виконання всіх зобов’язань. Тим більше, додав Президент, що План співпраці «Україна-НАТО» на 90% збігається з тим, що викладено в ПДЧ.