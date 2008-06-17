«Таврія» відбула до Австрії

«Таврія» (Сімферополь) відбула на учбово-тренувальний збір до Австрії.

В Австрії кримчани готуватимуться до нового сезону до 29 червня.

У складі делегації – 23 футболісти, потенційних новачків двоє – захисники ужгородського «Закарпаття» 27-річний українець Андрій ДОНЕЦЬ і 24-річний албанець Ервіс КРАЙЯ.

Не виключено, що вже безпосередньо в Австрії до команди приєднаються ще декілька потенційних новачків, повідомляє прес-служба спортивного клубу «Таврія».

В Австрії местом базування «Таврії» буде невелике містечко Сент-Якоб. Крім тренувальних занять, Михайло ФОМЕНКО запланував для своєї команди ряд спарингів із зарубіжними командами. Перший відбудеться 18 червня: кримчани зіграють із словенським «Інтерблоком», за підсумками останнього чемпіонату своєї країни, як і «Таврія», ця команда зайняла 5 місце.