Мер Євпаторії вимагає безкоштовних пляжів

Мер Євпаторії Андрій ДАНИЛЕНКО наполягає на тому, що пляжі в місті, за винятком пляжів клінічних санаторіїв, мають бути загальнодоступними, тобто вхід має бути безкоштовним, а плата може стягуватися лише за надання послуг на території пляжів.

У планах міської влади обладнати до наступного курортного сезону як мінімум три комунальні пляжі. Ці пляжі повинні розташовуватися в 3-х зонах прибережної смуги міста: у центральній, районі озера Мойнаки і в районі вулиці Сімферопольської. А.ДАНИЛЕНКО доручив зайнятися цим питанням начальникові головного управління інвестиційної політики і зовнішньоекономічних зв`язків. До червня 2009 року комунальні пляжі мають бути створені.

За матеріалами євпаторійського порталуКаламіт