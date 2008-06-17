Про захист прав інтелектуальної власності говорять в Алушті

XII Міжнародна науково-практична конференція «Захист прав інтелектуальної власності» відкрилась сьогодні в Алушті (Крим).

У роботі конференції візьмуть участь фахівці з України, Росії, Білорусі, Грузії, Таджикистану, Молдови, Казахстану, Латвії, Литви.

В ході роботи конференції будуть розглянуті наступні питання: судова практика в розгляді справ, пов`язаних із захистом прав на об`єкти інтелектуальної власності; розвиток інфраструктури у сфері правової охорони і захисту прав інтелектуальної власності; діяльність правоохоронних і контролюючих структур у сфері захисту прав інтелектуальної власності; особливості захисту прав інтелектуальної власності, пов`язані зі вступом України в СОТ і інтеграцією в ЄС, повідомляє прес-служба Ради міністрів Криму.

Серед основних доповідачів - представники Кабінету Міністрів України, Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Академії правових наук України, Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України, Національного комітету Міжнародної торгівельної палати та ін.

Конференція триватиме до 20 червня.