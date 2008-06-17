«7 чудес Ялти» з 20 червня можна обирати в Інтернеті

Інтернет-голосування в рамках акції «7 чудес Ялти» почнеться 20 червня.

Оргкомітет конкурсу-акції провів у російськомовному варіанті Інтернету рейтинг в «Яндексі», «Рамблері», Yahoo, Google і інтелектуальній пошуковій системі університету ім. Ломоносова «Нігма.ру». Безперечними «улюбленцями» Інтернету виявилися «Ай-Петрі» і «Ластівчине гніздо». У пошукових системах вони мали наїбольший рейтинг: «Ай-Петрі» – від 557 тис. до 1 млн. 570 тис. сторінок, «Ластівчине гніздо» - від 163 тис. до 488 тис. сторінок.

Підсумковий список 7 найбільш згадуваних в Інтернеті імен номінатов конкурсу-акції «7 чудес Ялти» виглядає таким чином: «Ай-Петрі», «Ластівчине гніздо», «Лівадійський палац», «Никітський ботанічний сад», «Воронцовський палац», «Аю-Даг», «Учан-су».

Офіційна інтернет-сторінка конкурсу-акції «7 чудес Ялти» розміщуватиметься на сайті: www.yalta.ua. Там, а також на сайті www.news.allcrimea.net протягом 1,5 місяців пройде інтернет-голосування. Паралельно взяти участь в голосуванні можна буде шляхом відправки смс (8-050-49-49-49-3), електронних (pressa@ispolcom.yaltaonline.net), поштових листів (м. Ялта, пл. Радянська, 1, конкурс-акція «7 чудес Ялти») і заповнення анкет.

***За умовами акції, чудесами Ялти можуть стати будь-які відомі геологічні об`єкти: урочища, унікальні природні масиви, озера, печери, гори тощо, а також архітектурні об`єкти: палаци, парки, будівлі, пам`ятки культури.

Оргкомітет конкурсу оголосив 20 номінантів акції, з них буде обрана ялтинська сімка. За результатами голосування шляхом відправки sms-повідомлень, електронних і поштових листів, анкетування у другий етап конкурсу пройшли: замок «Ластівчине гніздо», Воронцовський палац в Алупці, Лівадійський палац, Масандровський палац, гора Кішка, гора Ай-Петрі, гора Аю-Даг, канатна дорога «Місхор - Ай-Петрі», скелі Адалари, скеля Іфігенія, давньоримська фортеця Харакс на мисі Ай-Тодор, Чортові сходи, Фороськая церква, Собор Олександра Невського в Ялті, Набережна Ялти, Никитський ботанічний сад, водоспад Учан-су, Науково-виробниче аграрне об`єднання «Масандра», Інститут виноробства «Магарач» і Органний зал (Лівадія).

Акція «7 чудес Ялти» проводиться Ялтинським міським виконавчим комітетом.

9 серпня в рамках програми святкування 170-річчя Ялти будуть оголошені результати конкурсу.

Планується, що конкурс «7 чудес Ялти» увійде до Книги рекордів України, а в голосуванні візьмуть участь не тільки жителі України, але й країн близького і далекого зарубіжжя.