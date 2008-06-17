7 православних паломників травмувалися в кримських горах

У горах Криму гірські рятувальники МНС надали допомогу 7 травмованим православним паломникам.

Як повідомляє прес-служба МНС України, на вершину гори Еклізі-Бурун проводилося масове сходження паломників Кримської православної єпархії у кількості 300 чоловік. При цьому 7 учасників заходу отримали травми.

На місце оперативно прибули співробітники Бахчисарайського гірського пошуково-рятувального пункту МНС, які надали постраждалим невідкладну медичну допомогу та відправили до лікарні.

Як повідомляв УНІАН, 16 червня в Криму проходив хресний хід, присвячений 1020-річчю Хрещення Русі. Хресний хід проходив від Ангарського перевалу на одну з вершин Чатир-Дага - Еклізі-Бурун (з грецької «Церковний мис»). Хресний хід проводився з благословення митрополита Сімферопольського і Кримського Лазаря.