Суд щодо «Нафтогазу-67» перенесли на місяць

Суд у Гонконгу в справі про зіткнення українського судна «Нафтогаз-67» із китайським суховантажним судном «Яохай» перенесено на місяць.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив прес-секретар ДАТ «Чорноморнафтогаз» Юрій АВДЄЄВ. (Планувалося, що дана справа розглядатиметься в суді Гонконгу сьогодні, 17 червня – УНІАН).

«Суд перенесли на 18 липня. Мотивація перенесення - неготовність звинувачення», - сказав Ю.АВДЄЄВ. За його словами, дана мотивація виходить від гонконзької сторони.

Як повідомляв УНІАН, попередньою причиною зіткнення українського судна «Нафтогаз-67» з китайським суховантажним судном вважається взаємне порушення правил. Поліція Гонконгу висунула обом сторонам спільне звинувачення - “Створення аварійної ситуації на морі”. За інформацією Мінтрансзв’язку, справа мала розглядатися в суді Гонконгу 17 червня 2008 року за місцевими законами, заснованими на британському праві.

Капітан затонулого “Нафтогазу-67” виступатиме в суді за фактом зіткнення з китайським балкером як представник потерпілої сторони.

Довідка УНІАН. Транспортно-буксирне судно «Нафтогаз-67» (власник «Чорноморнафтогаз») 22 березня зіткнулося з китайським суховантажем «Яохай» неподалік від Сянгана (Гонконг). Одержавши пробоїну, українське судно затонуло. Із 25 членів екіпажа семеро (один громадянин Китаю і 6 громадян України) були врятовані. Пізніше були знайдені тіла трьох українських моряків. Тіла решти 15 моряків, які вважалися зниклими безвісти, знайшли після підйому судна 27 квітня. Судно відбуксоване до Китаю.

Розслідування причин і обставин морської аварії проводиться морськими властями КНР відповідно до Кодексу з розслідування морських аварій та інцидентів (Резолюція ІМО А.849).