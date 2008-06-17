Мітинг-пікет з вимогою оголосити Крим територією без НАТО
12:38, 17 червня 2008Крым
0 0
18 червня - 09.00. Мітинг-пікет Всекримської передвиборної коаліції російських організацій «Російський Фронт Сергія Шувайникова» з вимогою до кримського парламенту прийняти рішення про оголошення Криму територією без НАТО, виступити з ініціативою проведення восени цього року Всеукраїнського референдуму з питання про членство України в НАТО.
Біля будівлі Верховної Ради Криму.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter