Мітинг-пікет з вимогою оголосити Крим територією без НАТО

18 червня - 09.00. Мітинг-пікет Всекримської передвиборної коаліції російських організацій «Російський Фронт Сергія Шувайникова» з вимогою до кримського парламенту прийняти рішення про оголошення Криму територією без НАТО, виступити з ініціативою проведення восени цього року Всеукраїнського референдуму з питання про членство України в НАТО.

Біля будівлі Верховної Ради Криму.