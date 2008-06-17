1,6 тис. гектарів садів і виноградників висаджено в Криму
13:00, 17 червня 2008Крым
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Роботи тривають
В Автономній Республіці Крим з початку поточного року висаджено більше 1,6 тис. га багатолітніх насаджень, у тому числі садів – 620 га, виноградників – 1001 га.
Про це повідомляє Міністерство аграрної політики Криму.
У садах і виноградниках проводяться роботи з хімічному захисту багатолітніх культур від шкідників і хвороб. За даними міністерства, оброблено 106 тис. га.
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