Депутат Москаль продовжує псувати кров кримському спікерові

Народний депутат України, член депутатської групи «Народна самооборона» Геннадій МОСКАЛЬ пропонує кримському спікерові Анатолію ГРИЦЕНКУ скласти повноваження та піти у відставку.

На думку Г.МОСКАЛЯ, нинішня політика правлячої команди в Криму призводить до «знищення населення», оскільки «в таких умовах існування воно навряд чи зможе нормально жити та працювати».

Про це йдеться у листі Г.МОСКАЛЯ до А.ГРИЦЕНКА.

«Після виборів у 2006 році Партією Регіонів було створено більшість у Кримському парламенті та взято на себе всю повноту відповідальності за соціально-економічне становище автономії. Однак, виборці звертаються до мене з питаннями про постійне зростання цін на основні продукти харчування, і це при всьому тому, що помаранчевих та БЮТ при владі немає і не було. Можливо, з вікон Вашого автомобілю «Мерседес», Вам погано видно економічне становище простих громадян Криму, тому, я наводжу для Вас дані Держкомстату України», - пише Г.МОСКАЛЬ.

За даними депутата, з початку року найбільше (на 68,9%) подорожчали овочі, на 42,7% - фрукти, 35,0% - м`ясо та м`ясопродукти, 25,4% - олія та жири, 19,1% - інші продукти харчування, 18,7% - хліб і хлібопродукти, 11,5% - цукор, джем, мед, шоколад та кондитерські вироби, 9,6% - риба та продукти з риби, 8,7% - безалкогольні напої.

За січень - травень на ринку непродовольчих товарів відбувався зріст цін на послуги ресторанів та готелів - на 17,2%, різні товари та послуги подорожчали на 10,8%, послуги у сфері охорони здоров`я - на 9,9%, тарифи на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива, послуги транспорту - 9,2%, освіти - 4,1%, відпочинку і культури - 3,6%, ціни на предмети домашнього вжитку, побутову техніку і поточне утримання житла на – 3,5 %.

Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг у квітні зросла, і на 1 травня 2008р. становила 239,5 млн.грн. Термін заборго­ваності за всі послуги склав 3,6 місяця. Найбільша заборгованість у населення міст Сімферополь -45,5 млн.грн., Ялта - 36,2 млн.грн., Керч - 35,6 млн.грн. і Євпаторія -21,3 млн.грн.

Крім того, станом на 1 травня заборгованість населення за електроенергію становила 468 млн. грн. «Населення неспроможне сплачувати рахунки за житлово-комунальні послуги, так як майже всі зароблені кошти витрачаються на продукти харчування», - йдеться у листі Г.МОСКАЛЯ.

Він зазначив, що «перебуваючи у такому становищі, мешканцям Криму боязно створювати сім’ї». «Якщо за січень-травень 2007 року було укладено 3 тис. 371 шлюбів, то за січень-травень 2008 року тільки 2 тис.733 шлюби», - каже депутат.

Він також додав, що рівень інфляції в АР Крим один з найбільших серед решти регіонів України, так само як і рівень корупції.

«Отже, можна без сумнів сказати, що політика, яку здійснює в Кримському регіоні правляча команда, веде до знищення населення, так як в таких умовах існування, воно навряд чи зможе нормально жити та працювати. На сьогодні в Криму проживає 1, 9 млн. громадян, які відчувають на собі всі «привілеї» Вашої політики. Тому, за справедливою оцінкою своїх виборців, вони на сьогодні обирають для вас один шлях – скласти свої повноваження та піти у відставку», - йдеться у листі Г.МОСКАЛЯ, який розміщений на сайті «Народної Самооборони».