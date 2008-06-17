На ПБК прикрили міні-готель

Співробітники податкової міліції Ялти в одному з курортних селищ Південного берега Криму виявили і припинили діяльність «підпільного» міні-готелю.

За повідомленням прес-служби кримської податкової, господар міні-готелю (загальна площа - 150 кв.м.) надавав платні послуги туристам за 300 грн. за добу. «Підприємницька діяльність здійснювалася без державної реєстрації та інших документів, сертифікатів», - повідомляють податківці. Діяльність міні-готелю (на суму попередньої оцінки 0,5 млн.) припинена.

Матеріали перевірки після доопрацювання будуть передані до суду.