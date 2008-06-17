В Ялті збували небезпечне вино

Співробітники податкової міліції Ялти (Крим) перекрили канал збуту фальсифікованої алкогольної продукції, що несе загрозу для життя людини.

Як повідомили УНІАН у прес-групі Управління податкової міліції Державної податкової адміністрації в Криму, алкоголь виготовлявся в Сімферополі, а збували його в 100 метрах від набережної Ялти.

Відповідно до висновків Херсонського обласного бюро судово-медичної експертизи, «взяті для проби зразки виготовленої кустарним способом рідини при вживанні несуть загрозу для життя людей».

У торговців вилучено 742 літра вина, а також понад 200 пляшок коньяку й вина з етикетками однієї відомої торгової марки (пляшки з алкоголем були без марок акцизного збору, обклеєні марками з ознаками підробки). Крім того, вилучено акцизні марки з ознаками підробки, пристосування для розливу, етикетки й чорнові записи підпільних ділків.

Слідчим відділом Управління податкової міліції ДПА в автономії порушено кримінальну справу за ч.3 ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення, зберігання й збут алкогольних напоїв із недоброякісної сировини, що представляють загрозу здоров`ю й життю людини).

Проводяться заходи, спрямовані на виявлення каналів незаконного надходження алкогольної продукції.