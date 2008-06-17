УНІАН святкує 15-річчя

У червні Українське Незалежне Інформаційне Агентство Новин (УНІАН) святкує своє п‘ятнадцятиріччя.

В рамках свята 18 червня УНІАН проводить День відкритих дверей і запрошує всіх охочих поближче познайомитися із інформаційною кухнею, куди щодня стікаються найважливіші події з усіх куточків України та з-за кордону.

Засноване в березні 1993 року, УНІАН є одним з найбільших в Україні виробників і постачальників політичної, соціальної та ділової інформації. Серед засновників агентства – Національна спілка журналістів України та Союз юристів України.

Нині УНІАН випускає 24 інформаційні продукти (в т.ч. спецпроекти “УНІАН-Культура”, “УНІАН-Здоров‘я”, “УНІАН-Фондовий ринок”, регіональні проекти “УНІАН-Крим”, “УНІАН-Харків” та інші). У травні агентство запустило 2 нових проекти – “УНІАН-Євро-2012” та “УНІАН-Страхування”.

На сьогодні глибина інформаційної бази УНІАН - 12 років. Обсяг текстових даних в базі агентства – більше 5 Гб (близько 1,5 млн інформаційних повідомлень), без враховання фото-, аудіо- та відеопродукції. Середня кількість повідомлень, які заносяться в базу за рік, - 200 тисяч.

З 1995 року в УНІАН працює відділ моніторингу, який охоплює центральну та регіональну пресу, провідні інтернет-видання та вечірній прайм-таймовий телеефір і готує ексклюзивні інформаційні підбірки для кожного клієнта.

В 1999 році УНІАН створив одну з перших в Україні оперативних фотослужб новин, що надає в режимі реального часу стрічку фотоновин про найважливіші події в Україні. Сьогодні фотобаза і фотоархів УНІАН нараховує понад 200 тисяч знімків.

УНІАН першим в Україні почав проводити інтернет-прес-конференції, під час яких безпосередньо із залу агентства через інтернет відбувається пряма трансляція конференцій на Україну і весь світ в різних режимах, включаючи реал-відео (прямого репортажу чи інтернет-телебачення). Популярністю користуються прес-конференції, які транслює у прямому ефірі “5 канал”. У лютому 2008 року УНІАН разом з каналом запустили проект «Re:Акція» - аналітичний щоденник, у якому події дня у прямому ефірі коментують VIP-гості (політики-ньюзмейкери), експерти та журналісти.

УНІАН суттєво оновив свої сайти (україномовний, російськомовний та англомовний, фотосайт).

Веб-сайт www.unian.net стабільно входить в першу п‘ятірку найвідвідуваніших та найавторитетніших українських інтернет-видань.

Сьогодні в агентстві трудиться 127 штатних працівників. У підготовці інформаційних матеріалів УНІАН бере участь близько 50 позаштатних авторів – журналістів та фотокореспондентів столиці і регіонів, а також кілька десятків експертів-фахівців.

Інформацію УНІАН передплачують майже 500 друкованих та електронних засобів масової інформації, у тому числі Reuters, ІТАР-ТАСС, Бі-Бі-Сі, Deutsche Welle, Associated Press, а також органи виконавчої та законодавчої влади, посольства та іноземні представництва, банки, комерційні структури тощо. Серед клієнтів агентства - Erstebank, телевізійні канали "1+1", “Інтер”, газети "Факты и комментарии", "День", “Комсомольская правда” та інші.

До кінця 2008 року УНІАН планує запустити телевізійний проект у цифровому форматі – інформаційний канал УНІАН-ТВ. Передбачається, що на базі УНІАН буде створений back-office, який продукуватиме новини не тільки у текстовому і фотоформаті, але і у візуальному – для телебачення.

Також агентство працює над створенням мережі прес-залів у містах-мільйонниках, розширенням кореспондентської мережі за кордоном (Брюссель, Москва, Вашингтон, Варшава, Мінськ та ін. міста), розвитком мультимедійних сервісів та соціально орієнтованих проектів.