Ющенко хоче Національний природний парк у Великій Ялті

Президент України Віктор ЮЩЕНКО пропонує створити Національний природний парк на території Великої Ялти.

Про це йшлося під час його зустрічі з керівниками Криму.

"Під час зустрічі Президент вказав на критичну ситуацію у сфері земельних відносин, викликану незбалансованістю потреб курортно-рекреаційної інфраструктури території, що стрімко розвивається, та територіями природно-заповідного фонду довкола Великої Ялти. За таких обставин можуть виникнути додаткові загрози розвитку та екологічній безпеці регіону. Відповідно до пропозицій Глави держави, одним з найбільш доцільних варіантів вирішення цієї проблеми є створення Національного природного парку на території Великої Ялти", - повідомляє прес-служба Глави держави.

Організація Національного парку на базі Ялтинського гірсько-лісового природного заповідника дозволить виключити будь-яку можливість вилучення територій зі складу природно-заповідного фонду та одночасно покращити умови їх збереження, застосовуючи законодавчий механізм регулювання використання природних комплексів.