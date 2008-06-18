Підприємство, яке не хотіло платити податки, отримало справу

Прокуратурою Сімферополя порушено кримінальну справу за фактом ухилення від сплати податків в особливо великому розмірі (ч.3 ст. 212 Кримінального кодексу України).

Як повідомляє прес-служба прокуратури Криму, підприємство, щоб погасити податковий борг, заявило про своє право на відшкодування податку на додану вартість у розмірі двох мільйонів гривень.

В ході прокурорської перевірки з`ясувалося, що ніяких операцій, які б дозволили претендувати на отримання такої суми, підприємство не здійснювало. "Покупку товару було здійснено лише на папері, щоб зарахувати два мільйони в рахунок сплати податкового боргу та не виплачувати цю суму фактично", - йдеться у повідомленні.

Слідчі з`ясовують усі обставини злочину.