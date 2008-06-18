Рада Криму «прокатала» Іллічова

Верховна Рада Криму відмовилась погодити призначення генерал-майора Миколи ІЛЛІЧОВА на посаду начальника Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Автономній Республіці Крим.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалено сьогодні на засіданні кримського парламенту.

Голова парламенту автономії Анатолій ГРИЦЕНКО нагадав, що відповідно до Конституції АРК узгодження призначення на посаду начальника кримської міліції і звільнення з цієї посади дає Верховна Рада автономії.

А.ГРИЦЕНКО заявив, що кримські парламентарії відмовились погодити призначення М.Іллічова, щоб припинити спробу порушити закони і ущемити права Криму.

«У спеціальному законі про проходження служби в правоохоронних органах рядового і начальницького складу органів МВС чітко записано, що виконуючий обов`язки повинен працювати не більше двох місяців, а на зайнятій посаді – не більше чотирьох місяців. Це прописано в законі, і ні МОСКАЛЬ, ні ЛУЦЕНКО, ні ГРИЦЕНКО не мають права коментувати цей закон – його потрібно чітко виконувати. Минуло чотири місяці – де-юре, де-факто ІЛЛІЧОВ працює начальником Головного управління МВС України в Криму. Вже шостий місяць він працює. Доки грубо порушуватиметься спеціальний закон і Конституція Криму?», - відзначив кримський спікер.

Крім того, заявив А.ГРИЦЕНКО, в Криму в 2008 році зросла кількість правопорушень і злочинів, при цьому розкриття знизилося.

Сьогоднішнє рішення про відмову погоджувати призначення М.ІЛЛІЧОВА на посаду начальника кримського Главку МВС буде напрямлено в Кабінет Міністрів України. Якщо, попри відмову кримського парламенту, Кабмін призначить М.ІЛІЧОВА на посаду, то Верховна Рада Криму оскаржуватиме це рішення в суді. «Якщо буде ухвалено рішення Кабінету Міністрів України про призначення ІЛЛІЧОВА заступником міністра внутрішніх справ – начальником Головного управління МВС України в Криму, дану постанову Кабінету Міністрів України буде оспорено в судовому порядку», - наголосив А.ГРИЦЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці грудня 2007 року міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО призначив М.ІЛЛІЧОВА в.о. начальника кримської міліції.

13 червня 2008 року міністр підписав подання на ім`я прем`єр-міністра України про призначення в.о. начальника кримської міліції М.Іллічова заступником міністра МВС України – начальником Главку кримської міліції. Ю.ЛУЦЕНКО відзначив, що всі завдання, покладені на М.ІЛЛІЧОВА, виконуються, про що свідчать результати роботи, зокрема, у сфері боротьби з корупцією.

Міністр внутрішніх справ України також додав, що М.ІЛЛІЧОВ працюватиме начальником Головного управління МВС України в Криму, навіть якщо Верховна Рада автономії відмовиться затвердити його призначення.