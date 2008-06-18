В Керчі в переозброєння хлібокомбіната вклали мільйони

14:12, 18 червня 2008
Крым
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ЗАТ «Холдинг «Т і С» запустило на Керченському хлібокомбінаті нову універсальну лінію по виробництву житніх, житньо-пшеничних і пшеничних сортів хліба. 

Як повідомили УНІАН в прес-службі холдингу, «в технічне переозброєння» Керченського хлыбокомбіната вкладено близько 6 млн. грн. 

Виробнича потужність лінії - до 19 тонн на добу хліба пшеничних сортів і до 16 тонн житніх і житньо-пшеничних сортів.

Холдинг планує продовжити інвестування в технічний розвиток своїх підприємств. У найближчих планах – установка лінії по виробництву формових сортів хліба, а також завершення будівництва кондитерського цеху на хлібозаводі Бахчисараю, заміна лінії на Джанкойському хлібокомбінаті, установка лінії по виробництву хлібобулочних виробів на Євпаторійському хлібокомбінаті.

 

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