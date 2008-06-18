«Українська громада Севастополя» засуджує встановлення Катерини ІІ

„Українська громада Севастополя” засуджує дії міської ради у зв’язку із нещодавнім встановленням у місті пам’ятника Катерині ІІ.

Як передає кореспондент УНІАН, голова цієї громадської організації Мирослав МАМЧАК вважає саме депутатське рішення про встановлення і відкриття пам’ятника неправовим актом, спрямованим не на майбутнє міста, „тому що майбутнє має будуватися на правовому фундаменті, а, як відомо, суд заборонив встановлення цього пам’ятника, і, напевне, на те були юридичні підстави”.

На думку лідера „Української громади Севастополя”, „встановлення пам’ятника Катерині ІІ у Севастополі є підтвердженням того факту, що міськрада, більшість її депутатів не бажають миру і спокою у нашому місті”. Як вважає М.МАМЧАК, „цей пам’ятник не веде до спокою і злагоди, а навпаки: підкреслює не лише колоніальне минуле українців і кримських татар, а й говорить про те, що дехто хоче монументально затвердити колоніальне минуле тут, у Севастополі”.

Як повідомляв УНІАН, пам’ятник Катерині ІІ було офіційно відкрито у Севастополі о 7.00 15 червня, а встановлено на постамент 3-метрову бронзову скульптуру 13 червня близько 22.00. У заході взяли участь активісти севастопольської громадської організації „Фонд імені Генадія Черкашина”, депутати міськради, представники козацьких формувань.