Постпред РФ у НАТО: Російському флоту нема куди йти з Севастополя

Постійний представник Росії в НАТО Дмитро РОГОЗІН упевнений, що Чорноморський флот РФ залишиться в Севастополі і після закінчення терміну домовленості про його перебування.

Про це він заявив в інтерв`ю газеті «Вести в Украине», опублікованому 18 червня.

"Що стосується бази в Севастополі, то вона нікуди не подінеться. Їй просто нема куди йти", - сказав Д.РОГОЗІН.

Відповідаючи на питання, що стосується теми намірів України вступити в НАТО, він відзначив: "У Києві явно недооцінюють наслідки вступу до НАТО. Якщо із Західною Україною все зрозуміло, то Крим до альянсу не збирається".

Також Д.РОГОЗІН додав, що, "здобуваючи незалежність в 1991 році, Україна серед базових принципів гарантувала позаблоковість своєї держави". "Після вступу до НАТО ці принципи зміняться кардинально. А це означає, що буде абсолютно інший підхід і до розв’язання територіальних проблем", - вважає постпред.

За його словами, Кримський півострів Микита Хрущов передав Україні на ознаменування вічної дружби і історичного возз`єднання України з Росією.

"Питання в тому, чи скористається Росія цим юридичним нюансом", - відзначив Д.РОГОЗІН.