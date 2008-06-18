Кримський парламент призначив слухання щодо НАТО

У вересні в кримському парламенті пройдуть депутатські слухання про дотримання права громадян України, які проживають в Автономній Республіці Крим, на отримання об`єктивної інформації про діяльність НАТО.

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення проголосував 81 з 90 депутатів, які брали участь у засіданні Верховної Ради Криму. Депутатські слухання щодо НАТО планується провести 24 вересня.

Верховна Рада Криму доручила Раді Міністрів автономії підготувати та надати їй інформацію про заходи, що «проводяться за лінією НАТО» на території автономії.

У пояснювальній записці до рішення наголошується, що депутатські слухання, відповідно до положення, проводять з тих питань, які мають важливе значення для АР Крим з метою консолідації думок депутатів і вироблення рекомендацій. «Оскільки питання інтеграції України в НАТО є предметом активного обговорення і зумовлює неоднозначний резонанс серед жителів автономії, пропонується провести у Верховній Раді Автономної Республіки Крим депутатські слухання з цього питання», - наголошується в пояснювальній записці.

Кримський спікер Анатолій ГРИЦЕНКО повідомив журналістам, що на слухання буде запрошено представників різних партій і організацій, щоб усі змогли висловити свою думку про альянс. «Буде дискусія, буде висловлено думки», - зазначив він.

При цьому глава парламенту автономії сказав, що якщо представники Брюсселя (там розташована штаб-квартира НАТО - УНІАН) проситимуться на парламентські слухання у Верховну Раду Криму, їх теж запросять. «Щоб вони знали думку наших депутатів», - зазначив голова Верховної Ради автономії.