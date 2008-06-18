Адвокати затриманого мера Алушти подали апеляцію

Прихильники мера Алушти Володимира ЩЕРБИНИ розцінюють його затримання як провокацію, що має всі ознаки сфабрикованого «замовлення».

«Ми розцінюємо дії проти одного з добросовісних глав місцевого самоврядування як провокацію, що має всі ознаки сфабрикованого «замовлення», - йдеться в заяві партії «Союз», яку сьогодні в Сімферополі озвучив лідер цієї політсили, депутат Верховної Ради Криму Лев МИРИМСЬКИЙ.

Як передає кореспондент УНІАН, «союзівці» вимагають звільнення В.ЩЕРБИНИ, проведення неупередженого розслідування і «покарання винних в зриві нормальної життєдіяльності місцевого самоврядування в Алушті на початку курортного сезону».

Крім того, «Союз» пропонує направити Президентові України Віктору ЮЩЕНКУ і генеральному прокуророві Олександру МЕДВЕДЬКО звернення щодо «необгрунтованості звинувачень» на адресу В.ЩЕРБИНИ і «неадекватності запобіжного заходу», який для нього вибраний.

Сьогодні прес-служба Кримської організації партії «Союз» повідомила, що адвокати мера Алушти подали апеляцію на рішення Печерського районного суду Києва щодо узяття під варту В.ЩЕРБИНИ.

Як повідомляв УНІАН, мер Алушти В.ЩЕРБИНА і два його підлеглих були затримані 13 червня в ході спільної операції, проведеної співробітниками Генпрокуратури України і кримського УБОЗу. Алуштинські чиновники затримані за підозрою в скоєнні посадових злочинів. Їх підозрюють в неодноразовому отриманні хабарів в особливо крупних розмірах. Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО пообіцяв, що це не останні затримання в Алуштинській міській раді.

16 червня Печерський районний суд Києва вибрав В.ЩЕРБИНІ запобіжний захід – тримання під вартою. В.ЩЕРБИНА, як повідомлялося в ході судового засідання, триматиметься в Лук’янівському СІЗО (№13).