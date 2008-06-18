Кабмін призначив головного міліціонера Криму

Кабінет Міністрів України призначив Миколу ІЛЛІЧОВА заступником міністра МВС – начальником Головного управління МВС України в Автономної Республіки Крим.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив міністр Кабінету міністрів Петро КРУПКО. До цього генерал-майор М.ІЛЛІЧОВ виконував обов`язки начальника кримської міліції.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада Криму сьогодні відмовилась погодити призначення М.ІЛЛІЧОВА на посаду начальника Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Автономній Республіці Крим. Сьогоднішнє рішення буде напрямлено в Кабінет Міністрів України. «Якщо буде ухвалено рішення Кабінету Міністрів України про призначення ІЛЛІЧОВА заступником міністра внутрішніх справ – начальником Головного управління МВС України в Криму, дану постанову Кабінету Міністрів України буде оспорено в судовому порядку», - наголосив голова парламенту автономії Анатолій ГРИЦЕНКО.