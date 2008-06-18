МНСники рятуватимуть хворих Криму
17:00, 18 червня 2008Крым
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З 16.00 до 17.00
19 червня (з 16.00 до 17.00) проводитимуться планові пожежно-тактичні навчання на території Республіканської клінічної лікарні ім. Семашка в Сімферополі.
Прес-служба Головного управління МНС України в Криму повідомляє, що навчання проводитимуться з метою відробітку взаємодій сил і засобів, цивільного захисту Сімферополя при виникненні умовної пожежі, порятунку і наданні допомоги людям, які опинилися в приміщеннях лікувального корпусу.
У навчаннях буде задіяно більше 10 одиниць спеціальної техніки і близько 60 бійців МНС.
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