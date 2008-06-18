МНСники рятуватимуть хворих Криму

19 червня (з 16.00 до 17.00) проводитимуться планові пожежно-тактичні навчання на території Республіканської клінічної лікарні ім. Семашка в Сімферополі.

Прес-служба Головного управління МНС України в Криму повідомляє, що навчання проводитимуться з метою відробітку взаємодій сил і засобів, цивільного захисту Сімферополя при виникненні умовної пожежі, порятунку і наданні допомоги людям, які опинилися в приміщеннях лікувального корпусу.

У навчаннях буде задіяно більше 10 одиниць спеціальної техніки і близько 60 бійців МНС.