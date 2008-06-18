Спікер Криму проти передачі «Сімферополя» в держвласність

Голова Верховної Ради Криму Анатолій ГРИЦЕНКО проти передачі аеропорту «Сімферополь» в державну власність.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Сімферополі.

«Всі розмови Кабінету міністрів України про необхідність передачі з комунальної власності в державну, на мій погляд, не спроможні», - сказав А.ГРИЦЕНКО

«Аеропорти були в державній власності, згодом, коли не було бюджетних грошей, їх передали в комунальну власність. Сьогодні ми не бачимо іншої, ефективнішої роботи цих аеропортів як питання корпоратизації, пошуки інвесторів, створення спільних підприємств для спільної експлуатації без передачі і продажу нашого майна, у тому числі і частини акцій. Але коли це просто комунальна власність – це одна ситуація, коли це корпоративне підприємство – то інвестор йде охоче», - заявив глава парламенту автономії.

Він також повідомив, що на сьогодні є, як мінімум, 4 суб`єкти, які хотіли б взяти участь в реконструкції і будівництві нових терміналів в аеропорту «Сімферополь».